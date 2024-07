Kinder zwischen vier und zwölf Jahren können am Freitag, 26., und Samstag, 27. Juli, bei der Mini-Olympiade spielerisch verschiedene Bewegungsangebote ausprobieren. Die einzelnen Stationen werden im Ostparkstadion und in der VT-Sporthalle aufgebaut.

Durch spielerisches Ausprobieren sollen der Spaß an der Bewegung geweckt und das Selbstbewusstsein gestärkt werden, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Im Angebot sind etwa Jonglieren, Torwand schießen oder Sackhüpfen. Die rund 20 Stationen werden von Helfern der Vereinigten Turnerschaft (VT) und der Herzsportgruppe des Ski-Clubs Frankenthal betreut. Neben den Stationen sind Auftritte von Ballonkünstler Volker Rudolph und Strandbad-Maskottchen Kapitän Leo sowie Drums-Alive-Kurse zum Mitmachen und eine Hüpfburg geplant.

Los geht es an beiden Tagen um 9 Uhr, das Programm endet jeweils um 16.30 Uhr. Die Teilnahme ist nach Angaben der Stadt kostenlos. Vor Ort gibt es Umkleidemöglichkeiten. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Zudem gibt es Würstchen vom Grill, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt über das VT-Gelände (Nachtweideweg 40).

Premiere vor 37 Jahren

Offiziell eröffnet wird die vom städtischen Bereich Kultur und Sport in Kooperation mit der VT Frankenthal und der Herzsportgruppe des Ski-Clubs veranstaltete Mini-Olympiade freitags um 9 Uhr durch Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Eine Anmeldung ist nur für größere Kindergruppen erforderlich, vorzugsweise per E-Mail an sport@frankenthal.de. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung bei Organisatorin Oksana Ksionsek unter Telefon 06233 89453 oder per E-Mail an oksana.ksionsek@frankenthal.de.

Die erste Mini-Olympiade fand vor 37 Jahren statt. Und was im Jahr 1987 geboten wurde, war laut Stadt im wahrsten Sinne des Wortes „mini“. Beworben wurde das Sportangebot damals noch mit Handzetteln. Für die Kinder hatte man 15 Stationen aufgebaut, die von den Kleinen in knapp 20 Minuten durchlaufen wurden. Schirmherr der ersten Mini-Olympiade war der frühere Frankenthaler Hockeyspieler und Olympiasieger von 1972, Peter Trump.

Das Programm

Freitag, 26. Juli: 9 Uhr, Eröffnung durch Bürgermeister Bernd Knöppel; 9.30 Uhr, Drums Alive mit Stephanie Kleber; 10.30 Uhr, Kapitän Leo kommt; 13.30 Uhr, Luftballonmodellage mit Volker Rudolph; 13.30 Uhr, Kapitän Leo kommt; 15 Uhr, Drums Alive mit Stephanie Kleber.

Samstag, 27. Juli: 10.30 Uhr, Kapitän Leo kommt; 13.30 Uhr, Luftballonmodellage mit Volker Rudolph; 13.30 Uhr, Kapitän Leo kommt.