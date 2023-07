Die Mini-Olympiade findet in diesem Jahr wieder im Ostparkstadion und zu Beginn der Sommerferien statt. Der Umzug vom früheren Veranstaltungsort, der Sporthalle am Kanal, ins Freie hat sich nach Überzeugung der Organisatoren 2022 bewährt: 500 Kinder seien begeistert dabei gewesen.

Am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, jeweils 9 bis 16.30 Uhr, sind Kinder zwischen vier und zwölf Jahren eingeladen, zahlreiche sportliche Aktivitäten im Freien und in der Halle auszuprobieren. Die rund 20 Stationen werden von Helfern der Herzsportgruppe des Ski-Clubs und der Vereinigten Turnerschaft (VT) betreut. Neben den Stationen sind Auftritte von Ballonkünstler Volker Rudolph und Strandbad-Maskottchen Kapitän Leo sowie Drums-Alive-Kurse zum Mitmachen und eine Hüpfburg geplant.

Anmeldung nur für Gruppen

Die Teilnahme an der Mini-Olympiade ist nach Angaben der Stadt kostenlos. Anmelden sollten sich laut Pressemitteilung größere Kindergruppen – vorzugsweise per E-Mail an sport@frankenthal.de. Für Rückfragen ist auch Organisatorin Oksana Ksionsek erreichbar: Telefon 06233 89-453, E-Mail oksana.ksionsek@frankenthal.de. Umkleidemöglichkeiten stehen vor Ort zur Verfügung. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und eine Überraschung.

Peter Trump erster Schirmherr

Die erste Mini-Olympiade fand vor 36 Jahren statt und sie war laut Stadt tatsächlich „mini“ im wahrsten Sinne des Wortes. Beworben wurde die Veranstaltung damals noch per Handzettel. Schirmherr war damals der Frankenthaler Hockeyspieler und Olympiasieger Peter Trump. Das Ziel ist nach Darstellung der Verwaltung über die Jahre gleichgeblieben: spielerisches Ausprobieren, zum Beispiel beim Jonglieren oder Sackhüpfen, soll Interesse am Sport wecken.

Programm

Mini-Olympiade 2023, 28. und 29. Juli, 9 bis 16.30 Uhr, Ostparkstadion, bei den VT Frankenthal (Nachtweideweg 40). Freitag, 28. Juli: 9 Uhr, Eröffnung; 10.30 Uhr, Kapitän Leo; 11 Uhr, Drums Alive mit Stephanie Kleber; 13.30 Uhr, Kapitän Leo; 14 Uhr, Luftballonmodellieren für Kinder. – Samstag, 29. Juli: 9 Uhr, Beginn Mini-Olympiade; 10 Uh, Luftballonmodellage für Kinder; 10.30 Uhr, Kapitän Leo; 11 Uhr, Drums Alive; 13.30 Uhr, Kapitän Leo; 15 Uhr, Drums Alive.