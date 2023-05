Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sport, Spiel und jede Menge Spaß – die Mini-Olympiade lockte am Wochenende mehr als 300 Kinder und deren Familien in die Halle und auf den Rasenplatz der VT am Ostparkstadion. Bunte Hütchen markierten die 19 Bewegungsstationen.

Am Eingang zur VT-Halle im Nachtweideweg herrscht ein Kommen und Gehen. Im Foyer ist die Anmeldestation. „Gestern hatten wir 172 Kinder, heute knacken wir bestimmt die 300er-Marke“, berichtet