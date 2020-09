Statt des abgesagten Herbstspektakels auf dem Rathausplatz wird nach Angaben der Stadtverwaltung der Mini-Jahrmarkt am Speyerer Tor um eine weitere Woche bis einschließlich Sonntag, 4. Oktober, verlängert. An den vier Ständen bieten Schausteller seit Ende August Süßigkeiten, Pizza, Flammkuchen und alkoholfreie Getränke an. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell und ein Spielgeschäft. Grund der Verlängerung sei die Absage des verkaufsoffenen Sonntags und des Internationalen Fests. „Damit verliert das ursprünglich vom 1. bis 4. Oktober geplante Herbstspektakel zwei seiner Hauptkomponenten“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Ein Bühnenprogramm mit Live-Musik sei aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos nicht vorgesehen gewesen. „Vor diesem Hintergrund hat ein Großteil der Schausteller das Angebot der Stadtverwaltung abgelehnt, sich trotzdem auf dem Rathausplatz zu präsentieren“, erklärt die Stadt. Die Öffnungszeiten der Stände am Speyerer Tor: Montag bis Samstag, 10 bis 20 Uhr, Sonntag, 12 bis 20 Uhr. Geöffnet haben sie auch am Tag der Deutschen Einheit (Samstag, 3. Oktober).