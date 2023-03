4401 Menschen haben zum 31. Dezember 2020 in Frankenthal Hartz-IV-Leistungen bezogen. Das sind 39 Personen mehr als im Vorjahr (plus 0,89 Prozent), berichtet der Zeitungsdienst Südwest (ZDS), der Zahlen der Regionaldatenbank Genesis ausgewertet hat.

Zum Ende des ersten Corona-Jahrs bezogen 9,03 Prozent aller Frankenthaler Leistungen der sozialen Mindestsicherung. Dazu zählen Hartz-IV-Empfänger und deren Kinder, Asylbewerber, Menschen, die krank sind und deshalb nicht arbeiten können oder deren Rente nicht ausreicht und die deshalb Grundsicherung im Alter beziehen. Wie der Zeitungsdienst weiter mitteilt, liegt die Stadt damit über dem Bundesdurchschnitt von 8,32 Prozent (Vorjahr: 8,25 Prozent) der Gesamtbevölkerung. Insgesamt 6,9 Millionen Menschen waren in Deutschland betroffen – 53.000 mehr als 2019. Das bedeutet den ersten Anstieg, nachdem die Zahlen seit 2015 zurückgegangen waren.

Große Spannweite

Im bundesweiten Vergleich bedeutet das für Frankenthal – gestaffelt nach der Höhe des Anteils an Hilfsbedürftigen – Platz 95 aller kreisfreien Städte und Landkreise. Ganz vorne liegen, beginnend mit Gelsenkirchen, nur Städte. Auf den 20 Plätzen mit dem niedrigsten Unterstützungsbedarf rangieren ausschließlich bayerische Landkreise. Die Spannweite reicht von jedem fünften Bürger, der Geld aus der Sozialkasse braucht, bis zu jedem 50-sten. Bundesweit benötigt fast jeder Zwölfte staatliche Hilfe.

In Rheinland-Pfalz lebten Ende 2020 rund 279.500 Menschen und damit 6,82 Prozent der Landesbevölkerung (Vorjahr: 6,73 Prozent) von der Mindestsicherung. Unter den 4401 Frankenthaler Leistungsbeziehenden waren die meisten Hartz-IV-Empfänger (3681 Bürger) – 83 mehr als Ende 2019. Die hiesige Quote von 9,0 Prozent entspricht dem 1,1-fachen des Bundesschnitts.

Unterteilen lässt sich der Kreis der Hartz-IV-Empfänger in Menschen, die Arbeitslosengeld (ALG) II erhalten, und Sozialgeldbezieher. Unter diesem Begriff werden Kinder und nichterwerbsfähige Angehörige von ALG-II-Empfängern statistisch erfasst. Wenn Väter oder Mütter arbeitslos sind, wirkt sich das über die Kinder also zusätzlich auf die Gesamtzahl aus. Der Statistik zufolge kletterte die Anzahl der ALG-II-Beziehenden von 2470 (Ende 2019) auf 2547 (Ende 2020). Sozialgeld erhielten zuletzt 1134 Personen in Frankenthal – sechs mehr als im Jahr davor.

Seit Januar Geschichte

Unter dem Oberbegriff Hartz IV gibt es noch weitere Gruppen. So stieg die Anzahl der Grundsicherungsempfänger im Alter in Frankenthal um acht Personen auf 595 (plus 1,4 Prozent). Dagegen ist der Kreis der Empfänger von Asylbewerberleistungen um 58 auf 65 Menschen gesunken (minus 47,2 Prozent).

Hartz IV ist seit der Einführung des neuen Bürgergelds zum 1. Januar 2023 Geschichte. In den Jahresbilanzen wird uns die „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ aber noch eine Weile begleiten.