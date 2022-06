Die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro ab 1. Oktober bedeute für über sechs Millionen Menschen in Deutschland eine echte Lohnerhöhung, eine bessere soziale Absicherung und höhere Rentenansprüche – „auch für viele Menschen in und um Ludwigshafen“, betont der Grünen-Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal). Angesichts steigender Preise für Energie und Lebensmittel sei es wichtig, dass Grüne, SPD und FDP dieses Koalitionsvorhaben schnell umgesetzt haben. Die Ampelkoalition wolle allerdings noch weiter gehen: Man werde dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge zukünftig nur noch an Unternehmen gehen, die mindestens in Tarifhöhe entlohnen, informiert Grau in einer Pressemitteilung.