Die Fragen, bei denen Marit Unger-Fellmann vom Diakonischen Werk Migranten berät, sind so vielfältig wie die Menschen, die zu ihr in Frankenthal und Ludwigshafen in den Fachdienst kommen. Ihnen zu helfen, zu ihren Rechten zu kommen und ihre Pflichten zu verstehen, sieht die Fachfrau als eine der zentralen Aufgaben des kostenlosen Angebots.

„Diese Menschen brauchen eine Anlaufstelle außerhalb von Behörden, bei der sie angstfrei Fragen stellen und Unterstützung bekommen können“, sagt die erfahrene Flüchtlingsberaterin.