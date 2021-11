Frédérique Buisson-Koch ist neue stellvertretende Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration. Sie folgt in dieser Funktion auf Ina Theobald, die aus persönlichen Gründen nur noch einfaches Mitglied des Gremiums sein möchte.

Frédérique Buisson-Koch war in ihrer Antrittsrede bei der Sitzung des Beirats am Donnerstag im Dathenushaus guter Dinge, dass seine Mitglieder trotz der aktuell stürmischen Zeiten im Hinblick auf die Corona-Pandemie „etwas Wertvolles und Lehrreiches für die Gesellschaft“ leisten könnten. „Wir sind doch kreativ“, so die neue Stellvertreterin.

Eine solche kreative Veranstaltung findet am 16. Dezember, 19 Uhr, laut der Beiratsvorsitzenden Aygül Askin-Gezici wieder in Präsenz in der Stadtbücherei statt: der babylonische Leseabend. Die Idee: Angehörige verschiedener Nationen sollen etwas über Weihnachten erzählen – sei es, wie das Fest in ihren Heimatländern begangen wird, sei es aus dem Erleben nach ihrer Ankunft in Deutschland heraus.

Aktuell 9335 Ausländer

Der Vorschlag, den Abend unter das Motto „60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei“ zu stellen, wurde unter anderem wegen der nicht ausreichenden Vorbereitungszeit verworfen. „Das würde den Rahmen des Leseabends sprengen“, meinte Askin-Gezici. Einigkeit herrschte jedoch im Beirat, dass der Jahrestag des Abkommens das Thema einer Veranstaltung im kommenden Jahr sein soll.

Die Vorsitzende informierte, dass aktuell 9335 Ausländer in Frankenthal lebten, was einem Zuwachs von rund 550 seit Dezember 2019 entspreche. Unter den Menschen seien 111 Nationalitäten vertreten. An der Spitze der Herkunftsländer stehe die Türkei mit 1503 (plus sieben), gefolgt von Italien mit 1346 (minus 45) und Rumänien mit 993 (plus drei) Personen. Auf den Plätzen vier und fünf: Polen mit 857 (minus 40) und Bulgarien mit 722 (plus 69) Menschen. 17 Nationen seien in Frankenthal nur einmal vertreten.

Neues Forum geplant

Askin-Gezici teilte mit, dass die Sprechstunden des Beirats wieder anlaufen sollen. Über die genauen Modalitäten und das genaue Startdatum werde noch informiert. Der Beirat will außerdem ein weiteres Forum zum Austausch schaffen: das Online-Tandem. Dabei sollen Gesprächspartner vermittelt werden, die sich dann auch via Skype unterhalten können.