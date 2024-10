Die Förderung und Sicherung des gleichberechtigten Zusammenlebens von Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen in Frankenthal sowie die Weiterentwicklung des kommunalen Integrationsprozesses: Das ist die Aufgabe des Beirats für Migration und Integration. Das Gremium wird am 10. November für die kommenden fünf Jahre neu gewählt. Erstmals gibt es eine reine Briefwahl, bei der zwei Listen und Giuseppe Gennaro als Einzelbewerber antreten. Die Internationale Liste mit 13 Kandidaten wird angeführt von der bisherigen Beiratsvorsitzenden Aygül Askin-Gezici. Spitzenkandidat der Türkischen Liste ist Yasar Bezgin, der dem Gremium seit 2009 angehört.

Wahlberechtigt sind alle Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Staatenlose und alle, die die deutsche Staatsangehörigkeit beispielsweise durch Einbürgerung erworben haben. Sie müssen am Tag der Stimmabgabe das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monate in Frankenthal gemeldet sein und dürfen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. In Frankenthal sind laut Verwaltung 16.682 Personen wahlberechtigt. Sie bekommen automatisch die Wahlunterlagen Mitte Oktober per Post. Informationen sind auch auf der Website unter www.frankenthal.de/wahlen zu finden.