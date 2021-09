Zurück zur Normalität soll es für den Beirat für Migration und Integration (BMI) gehen: Die ersten Projekte nach der Corona-Pause sind in Planung. Auch für die Beratung von Migranten soll eine dauerhafte Lösung her. Eine Ehrung gab es für die interreligiöse Zusammenarbeit.

Ein neues Angebot, auf das der BMI in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag aufmerksam machte, nennt sich „Miteinander reden – Deutschkenntnisse im Gespräch erproben und verbessern“. Es findet wöchentlich jeden Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr in der Stadtbücherei statt. Dabei lesen und besprechen die Teilnehmer kurze Texte zu Themen wie Kultur, Politik oder Gesundheit. Der Eintritt zu diesem offenen Treffen ist frei. Es wird lediglich um Anmeldung per E-Mail an margot-g.foerster@t-online.de gebeten. Der traditionell im Oktober stattfindende Babylonische Leseabend in der Stadtbücherei, der im vergangenen Jahr online über die Bühne ging, ist nun für das kommende Frühjahr geplant. Über weitere zukünftige Projekte wollen sich die Mitglieder in Arbeitskreisen beraten.

Pfarrer Henninger geehrt

Für sein Engagement um das Abendgebet der Religionen, den christlich-islamischen Gesprächskreis und andere interreligiöse Veranstaltungen ehrte der BMI Pfarrer Martin Henninger. Er wirkt seit 1994 an der Frankenthaler Luther-Kirche und Friedenskirche und verabschiedet sich demnächst in den Ruhestand. Ein gutes Zusammenleben mit verschiedenen Nationalitäten und Religionen sei ihm stets ein Anliegen gewesen, betonte Henninger.

Die regulären Sprechstunden zur Beratung von Migranten konnte der BMI pandemiebedingt seit März 2020 nicht mehr abhalten. Als Ersatz bieten Beiratsmitglieder Sprechstunden auf Abruf an, mitunter auch in den Vororten und in Privaträumen. Um den Zugang zu dem Angebot zu erleichtern, forderte Ute Hatzfeld (Internationale Liste) einen zentral gelegenen Raum als dauerhaftere Lösung. Termine für die Sprechstunden auf Abruf gibt es bei der Geschäftsstelle des BMI unter der Telefonnummer 06233 89759.

Von der Versammlung der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz (AGARP) berichtete der stellvertretende Beiratsvorsitzende Durak Alpyildiz (Internationale Liste). Angesichts der Tatsache, dass 26 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund haben, habe sich die AGARP dafür ausgesprochen, dass auch Nicht-EU-Bürger bei Kommunalwahlen abstimmen dürfen.

Für die aus dem Beirat ausgeschiedene Darleen Wagner rückte Ayman Hesso (Internationale Liste) nach. Die nächste Sitzung des BMI ist für den 4. November geplant.