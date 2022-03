Knapp anderthalb Prozent der rund 21.500 Haushalte in Frankenthal beziehen Wohngeld. 295 waren es nach offiziellen Angaben vor einem Jahr. Davor waren 2020 bundesweit die Einkommensgrenzen für diese Leistung angehoben worden.

295 – ist das nun viel oder wenig? Da kommt es auf den Zeitpunkt der Betrachtung an: 2010 bezogen noch 436 Haushalte Wohngeld, also 141 mehr. Dieses Geld bekommen Menschen, deren Miete sonst für sie nicht bezahlbar wäre, aber auch Hausbesitzer, die mangels Einkommen mit dem Unterhalt ihrer Immobilie Probleme haben. In Frankenthal lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 186 Euro. Im Bundesvergleich ist das Platz 116 unter 405 ausgewerteten Städten und Kreisen inklusive Stadtstaaten. Spitzenreiter ist der Kreis Groß-Gerau in Hessen. Dort lag das durchschnittliche Wohngeld zuletzt bei 273 Euro – was darauf schließen lässt, dass dort Wohnen besonders teuer ist.

Der Teufel steckt beim Wohngeld im Detail: Es gibt in Rheinland-Pfalz zwar aktuell 25.710 Wohngeldhaushalte (Vorjahr: 20.666). Aber je nach Kreis oder Ort und lokalen Mieten gelten Mietenstufen und beim Einkommen Höchstbeträge, die den Betrag bestimmen, bis zu dem die Miete mit Wohngeld bezuschusst wird. Immerhin: Mit Hilfe der Wohngeldstatistik lässt sich zum 31. Dezember 2020 – das sind die aktuellsten verfügbaren Daten – in Zahlen fassen, um welche Beträge es lokal geht. An Zuschuss hat ein Wohngeldhaushalt in Frankenthal demnach bis zu diesem Stichtag durchschnittlich 186 Euro pro Monat erhalten und es gab 295 Empfänger-Haushalte (2019: 289).

Einzelbeträge läppern sich

Laut Regionaldatenbank der Statistischen Landesämter wurden 280 Haushalte bei der Miete unterstützt, 15 Haushalte erhielten Lastenzuschuss – sprich: Sie haben ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung. Die Einzelbeträge läppern sich: So wurden in Frankenthal bis Jahresende 2020 rund 0,66 Millionen Euro ausbezahlt. (2019: 0,55 Millionen Euro). Zum Vergleich: 2010 hatte das durchschnittliche Wohngeld bei 131 Euro gelegen. 436 Haushalte wurden mit 0,69 Millionen Euro unterstützt.

Die Anzahl der Haushalte in Frankenthal wurde verlässlich zuletzt 2011 bei der Volkszählung bestimmt. Damals waren es 21.517 Haushalte. Gemessen daran wären 295 Haushalte, die Wohngeld bekommen, 1,4 Prozent und der große Rest käme mit den Wohnkosten klar. Zumindest aus der Sicht derer, die Einkommensgrenzen definieren.