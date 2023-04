Der Frankenthaler Judoka Michel Adam hat seine erste Medaille in diesem Jahr geholt. Er braucht noch weitere gute Ergebnisse, um seinen Traum wahr werden zu lassen.

Jüngst weilte er im kroatischen Dubrovnik beim „Senior European Cup“. Dort schaltete der 25-Jährige den Montenegriner Petar Klikovac, den Briten Oliver Short, Guy Kochav aus Israel und Olaf Loska aus Polen aus und drang bis ins Halbfinale vor. Dort war dann allerdings Endstation.

Adam unterlag seinem Landsmann Jano Ruebo. Im Kampf um Bronze setzte er sich gegen Kevin Abeltshauser – einen anderen deutschen Judoka – durch. Auf Turnieren in Warschau und Tashkent Anfang des Jahres war er bereits früh ausgeschieden. Adam ist auf der Suche nach Sponsoren, um sich seinen Traum von den Olympischen Spielen in Paris 2024 zu verwirklichen. Für eine Nominierung benötigt der Frankenthaler, der in der Bundesliga für den JSV Speyer kämpft, weitere gute Ergebnisse. Reisen führen ihn dabei nach Tadschikistan, Kasachstan oder Madrid. „Leider werden für die allermeisten weder Teilnahmegebühr noch Flug oder Hotel von der Nationalmannschaft bezahlt“, erklärt Adam in seinem Newsletter.