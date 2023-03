Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Judoka Michel Adam hat sich eindrucksvoll im internationalen Turniergeschehen zurückgemeldet. Der Frankenthaler in Diensten des JSV Speyer gewann am Wochenende in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm die European Open in Sarajevo. Der 24-Jährige will sich für weitere große Aufgaben empfehlen.

An seine letzte Teilnahme bei einem European-Open-Turnier erinnert sich Adam nicht gerne zurück. Ende Oktober war für ihn im spanischen Malaga schon nach der ersten Runde Schluss. „Der