Schülerinnen und Schüler der Hauswirtschaftsgruppe der achten Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule Plus unterstützen in einer Smartphone-Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus (MGH) am Freitag, 1. März, 12 bis 13 Uhr, ältere Menschen beim Umgang mit dem Mobiltelefon. Gezeigt werden unter anderem Grundeinstellungen, wie man Kontakte einpflegt, Nachrichten und Bilder versendet und Apps nutzt. Dabei werde alles Schritt für Schritt am eigenen Smartphone erklärt. Der nächste und vorerst letzte Termin des Projekts ist am Freitag, 5. April, 12 bis 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Das Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses Frankenthal ist telefonisch unter 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de erreichbar.