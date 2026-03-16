Mit einem Eilantrag haben die Grünen im Ausschuss für Stadtentwicklung eine Abstimmung zur Zukunft der Mauer an der Schmiedgasse erzwungen. Die Debatte verlief kontrovers.

Die Mauer soll weg: Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität der Stadt Frankenthal hat mehrheitlich beschlossen, die Mauer des Metznerparks zur Schmiedgasse hin abzureißen. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung lehnte das Gremium damit einen Eilantrag der Grünen ab.

Die Fraktion der Grünen/Offenen Liste hatte beantragt, die Parkmauer zu erhalten und den Abriss nicht weiterzuverfolgen. Ohne den Eilantrag wäre die Mauer möglicherweise bereits vor der Sitzung gefallen. „Der Rückbau der Mauer entlang der Schmiedgasse war verwaltungsseitig bereits vorbereitet worden. Eine Fachfirma war mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt, und die für die Durchführung erforderliche Sperrung der angrenzenden Parkplätze wurde bereits veranlasst“, berichtete Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG). Wegen der Initiative der Grünen sei der Abriss kurzfristig gestoppt worden.

OB Meyer: „Rückbau ist sachgerecht“

Im Zehn-Punkte-Plan des Oberbürgermeisters zum Metznerpark ist der Abriss als mögliche Maßnahme genannt, die die Verwaltung prüfen sollte – insbesondere mit Blick auf das subjektive Sicherheitsgefühl der Frankenthaler. Nach erneuter fachlicher Prüfung halte die Verwaltung an ihrer Einschätzung fest, „dass der Rückbau aus einer Gesamtabwägung heraus sachgerecht ist“, sagte Meyer.

Nach den Grundsätzen der städtebaulichen Kriminalprävention seien Übersichtlichkeit, klare Sichtachsen und die Einsehbarkeit öffentlicher Räume wichtige Faktoren zur Vermeidung von Angsträumen. Die Mauer schränke die Einsehbarkeit ein. Zudem gebe es entlang der Schmiedgasse zwischen Mauer und Parkplätzen einen schmalen Weg, der nach Rückmeldungen aus der Bürgerschaft insbesondere abends und nachts als beengt und wenig einsehbar empfunden werde.

Videoüberwachung: „Keine rechtliche Grundlage“

Maßnahmen zur besseren Einsehbarkeit sind für OB Meyer auch deshalb wichtig, weil er für eine Videoüberwachung des Parks keine rechtliche Grundlage sieht. Im Rahmen eines Prüfauftrags zur Videoüberwachung, der im Zehn-Punkte-Plan aufgeführt wurde, seien rechtliche und datenschutzrechtliche Voraussetzungen untersucht worden.

Das Ergebnis: Nach Einschätzung von Polizei und Ordnungsbehörde bestünden aktuell keine belastbaren Anhaltspunkte für eine entsprechende Gefahrenlage, ein Antrag auf Einführung der Videoüberwachung – wie ihn auch die CDU für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Sicherheit am Dienstag, 17. März, gestellt hat – sei „voraussichtlich nicht aussichtsreich“.

Pustlauck: „Ist nicht der Görlitzer Park“

Für Immanuel Pustlauck (Grüne) wird die Situation ohnehin „schwärzer gemalt, als sie ist“: „Es ist der Metznerpark, nicht der Görlitzer Park.“ Er spielte damit auf den Park in Berlin an, der von Boulevardmedien als „Deutschlands gefährlichster Drogenpark“ bezeichnet wurde und inzwischen eingezäunt sowie nachts geschlossen ist.

In Frankenthal werde mit dem Metznerpark und der Mauer ein Problem „kreiert, um es dann zu lösen“. Außerdem sagte Pustlauck: „Ich möchte in Frankenthal einmal nicht auf Autos schauen.“ Er kritisierte, die Verwaltung habe Fakten schaffen wollen, ohne zuvor abstimmen zu lassen. Meyer entgegnete, darüber, ob die Beseitigung einer „alten brüchigen Mauer“ ein Geschäft der laufenden Verwaltung sei oder eine politische Entscheidung, über die abgestimmt werden müsse, könne man streiten.

OB Meyer: Mauer in schlechtem Zustand

Nachdem der Bewuchs entfernt worden sei, habe sich zudem gezeigt, dass die Mauer in einem schlechten baulichen Zustand sei. Für den Erhalt seien erhebliche Investitionen nötig. Außerdem sei festgestellt worden, dass die Mauer auf der Parkseite unter anderem als Müllablage diene.

Der Abstimmung ging eine teils leidenschaftliche Debatte voraus: Wie sicher ist der Metznerpark – und welchen Nutzen hat die Mauer? Die Polizei hatte Ende Februar mitgeteilt, die Fallzahlen in Frankenthal seien insgesamt rückläufig, auch im Metznerpark sei das Straftatenaufkommen insgesamt unauffällig.

Mauer – ja oder nein? So verlief die Diskussion

Für Claus Hamm (FWG) stand dennoch fest: „Die Mauer muss weg.“ Menschen, die bei Verstand seien, gingen abends und nachts nicht durch den Park. „Ich fürchte mich nicht, aber ich kenne sehr viele, die das tun“, sagte derweil FWG-Fraktionschefin Tanja Mester. Die Mauer sei ein „Schandfleck“.

CDU-Fraktionssprecher Martin Schuff sprach von einem „Angstraum“; Frauen seien im Park abends kaum noch unterwegs. Die Mauer stelle eine Abschottung ohne erkennbaren Nutzen dar. Heike Haselmaier, ebenfalls CDU, wohnt am Metznerpark und erklärte: „Um die Willy-Brandt-Anlage ist auch keine Mauer.“ Dort sei es offener, die Einsehbarkeit besser.

Hoppenrath: „Will Raum der Ruhe und Stille“

Anneliese Hoppenrath (SPD) plädierte dagegen für den Erhalt der Mauer und die Abgeschlossenheit des Parks: „Ich möchte einen Raum der Ruhe und Stille haben.“ Mit dem Abriss verschwinde zudem ein altes Stück Frankenthal. Wie Martin Schuff erläutert hatte, stamme die Mauer noch aus der Zeit des Stadtkrankenhauses.

Hoppenrath verwies außerdem darauf, dass der versuchte Raub im Metznerpark, der im Februar für Schlagzeilen gesorgt hatte, von einem 14-Jährigen begangen worden sei, dem weitere Straftaten vorgeworfen werden. Das wolle sie nicht relativieren, aber ähnliche Taten habe der Jugendliche auch andernorts verübt. Hoppenrath und Pustlauck votierten für den Erhalt der Mauer – und wurden überstimmt.