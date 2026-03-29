Die Frankenthaler Filiale der Metzgerei Kaltenborn ist Geschichte. Das Fleischereifachgeschäft hatte am Samstag zum letzten Mal geöffnet. So lief der letzte Tag.

„Darf es ein Schlückchen Sekt sein?“ Die Verkäuferinnen der Frankenthaler Filiale der Metzgerei Kaltenborn reichen Gläser über die Theke. Trotz der frühen Stunde wird das prickelnde Getränk dankbar angenommen, hilft es doch mit, die eher etwas gedämpfte Stimmung aufzuhellen. Bevor sich um 13 Uhr das Rollgitter senkt und eine 37 Jahre währende Ära zu Ende geht, wird die Gelegenheit für Last-Minute-Einkäufe noch einmal sehr rege genutzt. Auffallend viele Stammkunden, die alle mit Namen angesprochen werden, sind gekommen, um am letzten Öffnungstag ihre Vorräte an Fleisch- und Wurstwaren aufzufrischen. Im Geschäftsraum spielen sich zum Teil sehr rührende Abschiedsszenen zwischen der Kundschaft und dem Personal ab.

Und immer wieder fällt der Satz: „Es ist jammerschade, dass ihr zumacht.“ Auch die Frage „Wo sollen wir künftig essen?“ wird sehr häufig gestellt. Kleiner Trost: Es gibt ja noch das Stammgeschäft von Kaltenborn unweit des Bahnhofes in Worms. Die Nibelungenstadt ist nicht aus der Welt. Praktischer Tipp einer Verkäuferin: „Kauft euch ein Deutschland-Ticket und besucht uns einfach in Worms.“

„Man wurde als Freund behandelt“

Seine Spezialitäten habe er regelmäßig bei Kaltenborn gekauft, berichtet ein gesprächiger Stammkunde aus Eppstein. Mal seien es Schweineschnitzel, mal Rindersteaks oder Geflügel gewesen. „Nicht zu vergessen, die gute Hausmacher.“ Auch den preiswerten Mittagstisch habe er sehr geschätzt. „Es ist hier immer sehr familiär zugegangen, man wurde als Freund behandelt“, spart der Vorortkunde nicht mit Komplimenten. Derweil wird ein älterer Herr bedient, der zum Abschluss noch eine der berühmten Nürnberger Würste ordert und sich von der freundlichen Verkäuferin mit „Alles Gute“ verabschiedet.

Als eine sehr treue Kundin outet sich Christiane Riefer. Jede Woche habe sie bei Kaltenborn eingekauft und sei mit der Qualität sehr zufrieden gewesen. „Ich habe meinen Speiseplan häufig nach den Angeboten ausgerichtet“, verrät die Frankenthalerin. Dass sie vielleicht hin und wieder nach Worms fahre, halte sie nicht für ausgeschlossen.

Entscheidung nicht leicht gemacht

Wie ist die Stimmungslage beim Chef? „Etwas Wehmut ist schon dabei“, verrät Paul-Stephan Günther im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Der Fleischermeister, der die Metzgerei Kaltenborn zusammen mit seiner Ehefrau Stefanie in der vierten Generation führt, hat sich nach eigenen Angaben die Entscheidung, die Filiale in Frankenthal zu schließen, nicht leicht gemacht. Die Reaktion vieler Kunden, die diesen Schritt bedauerten, sei ihm nahegegangen. Das Catering-Geschäft laufe weiter, betonte er. Seine acht Verkäuferinnen, die bis zum Schluss bei der Stange geblieben sind, habe er anderweitig unterbringen können.

Der Mittagstisch in der Metzgereifiliale war sehr beliebt. Archivfoto: Claudia Wößner

Günther machte keinen Hehl daraus, dass die Zeiten in seiner Branche nicht einfacher würden. Die Konkurrenz der Supermärkte und Discounter sei deutlich zu spüren. Als weitere umsatzmindernde Faktoren nannte er Corona und Homeoffice. Mangels Familienfeiern habe in dieser Zeit auch der Catering-Service gelitten.

Seit 1988 in Frankenthal

Kleiner Rückblick: Anno 1901 von Franz und Margarete Kaltenborn in Worms gegründet, kann die Metzgerei inzwischen auf eine 125-jährige Tradition zurückblicken. Zum Stammgeschäft in der Nibelungenstadt gesellte sich die Filiale in Frankenthal, die 1988 in der Wormser Straße eröffnet wurde. Nach dem Umzug in die Fußgängerzone Bahnhofstraße wurde das Angebot um eine Straßenverkaufstheke und einen Mittagessen-Lieferdienst erweitert. Alleinstellungsmerkmal der Firma, die seit 1999 das Prädikat Fünf-Sterne-Fleischereifachgeschäft führen darf, war der täglich wechselnde Mittagstisch mit mehreren Gerichten.

Und wie geht es mit der Immobilie in der Bahnhofstraße weiter? Laut Fensteraushang will ein Frankenthaler Bauträger die Räume zum 1. Mai wieder vermieten.