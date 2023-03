Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil ein Nachfolger fehlt, müssen viele Handwerker den Betrieb aufgeben. In diesem Punkt kann sich Lucas Spiegel glücklich schätzen: Mit Sohn Daniel (31) ist bereits die dritte Generation in dem Frankenthaler Metallbauunternehmen am Start.

Der Aufzugturm am neuen Verwaltungsgebäude des Pumpen- und Armaturenherstellers KSB, die Eingangs- und Treppenhausfassade am Frankenthaler Rathaus II im Neumayerring oder der im Volksmund „Seufzerbrücke“