Die Kontrahenten eines Streits, bei dem am Abend des 24. September in Mannheim einer der beiden beteiligten 21-Jährigen ums Leben gekommen ist, stammen nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft aus dem Raum Ludwigshafen/Frankenthal. Ein Sprecher der Ermittlungsbehörde schildert den Hintergrund der Ereignisse auf RHEINPFALZ-Nachfrage wie folgt: Ursprung der Auseinandersetzung der beiden einander bekannten jungen Männer sei gewesen, dass der später Getötete sein Gegenüber für die Trennung von seiner Freundin verantwortlich gemacht habe. Der in einem Studentenwohnheim in den L-Quadraten ausgetragene Streit eskalierte nach Angaben der Polizei derart, dass einer der Männer dem anderen einen Messerstich in den Brustkorb versetzte, an dessen Folgen er trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche im Krankenhaus verstarb. Gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen sei im ersten Schritt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlages ergangen. Diesen Haftbefehl habe ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts allerdings Ende Oktober aufgehoben, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Begründung: Gegen den jungen Mann bestehe kein dringender Tatverdacht. Es sei „von einer Notwehrsituation auszugehen“. Dagegen hätten die Ermittler Beschwerde eingelegt. Das zuständige Landgericht Mannheim habe darüber noch nicht entschieden, so die Ermittlungsbehörde.