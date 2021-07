Die beiden Tatverdächtigen, die am Mittwoch, 7. Juli, gegen 19 Uhr in der Wormser Kämmererstraße einen 29-Jährigen mit Messerstichen schwer verletzten (wir berichteten), konnten offenbar ermittelt werden. Ihnen wird versuchter Totschlag in Tatheinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mainz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Mainzer Kriminalpolizei habe danach einen der Männer, einen 41-Jährigen mit kosovarischer Staatsangehörigkeit, bereits an dem auf die Tat folgenden Sonntag, 11. Juli, festgenommen. Ein 40-jähriger Landsmann sei am vergangenen Freitag verhaftet worden. Beide mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft. Hintergründe zu den möglichen Tätern und der Tat selbst gibt die Kripo aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt.

Das 29-jährige Opfer war am 7. Juli mit einem Begleiter in der Wormser Kämmererstraße unterwegs, als es von zwei Männern auf offener Straße angegriffen, geschlagen, getreten und mit einem Messer schwer verletzt wurde. Als der Begleiter laut Polizei versuchte, den Streit zu schlichten, sei er ebenfalls verletzt worden. Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter des Wormser Ordnungsamts war den beiden zu Hilfe gekommen. Die Angreifer waren mit einem Auto geflüchtet.