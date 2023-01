[aktualisiert um 16.26 Uhr] Ein 33-Jähriger, der im Verdacht steht, seine getrennt lebende Ehefrau am Montagnachmittag in Frankenthal mit einem Messer am Rücken verletzt zu haben, ist seit Dienstag wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die 25-Jährige sei nach derzeitigem Ermittlungsstand kurz nach 15 Uhr in ihr beim Foltzring geparktes Auto gestiegen. Plötzlich habe sich der Mann auf den Beifahrersitz gesetzt und die Frau mit einem Messer angegriffen. Die 25-Jährige sei zu Fuß geflüchtet. Sie sei bei dem Angriff am Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Tatverdächtige habe ebenfalls die Flucht ergriffen. Polizeikräfte nahmen ihn noch am Montagabend vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Motiv und den Umständen der Tat, aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.