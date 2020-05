Mit einem Messer haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Worms am Mittwochnachmittag einen 29 Jahre alten Mann im Albert-Schulte-Park in der Nähe des Busbahnhofs angegriffen. Den Beamten zufolge sei er gegen 15 Uhr von zwei Männern „in fremder, ihm unverständlicher Sprache“ angesprochen worden. Die beiden hätten ihn dann unvermittelt mehrfach in den Bauch geschlagen. Einer der mutmaßlichen Täter habe ein Klappmesser gezogen und den 29-Jährigen damit attackiert. Dieser habe zwar keine Schnittverletzungen erlitten, allerdings habe die Klinge Pullover und T-Shirt aufgetrennt. Die Angreifer seien danach in Richtung Renzstraße davongelaufen. Über mögliche Hintergründe zur Tat kann der Wormser laut den Ermittlern keine Angaben machen. Die gesuchten sollen 20 bis 25 Jahre alt sein mit dunkle Haut und schwarzen Haaren. Einer habe einen Bart getragen. Beide seien mit einer Jogginghose bekleidet gewesen. Hinweise an die Polizeiinspektion Worms, Telefon 06241 8520, E-Mail piworms@polizei.rlp.de.