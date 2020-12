Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände eines Autohändlers in der Cornelius-Heyl-Straße in Worms einen Transporter und Nummernschilder gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, schlugen die Täter zwischen Freitag, 15 Uhr, und dem frühen Montagmorgen zu. Der graue Mercedes Sprinter, Baujahr 2017, war auf dem frei zugänglichen Firmengelände geparkt. Eine Zulassung hatte der Lieferwagen im Wert von rund 30.000 Euro nicht. An zwei weiteren dort abgestellten Fahrzeugen fehlten die Kennzeichen, als ein Mitarbeiter des Autohauses am Montagmorgen das Verschwinden des Transporters feststellte. Ein Tatzusammenhang ist laut Polizei anzunehmen. Die Kriminalinspektion Worms bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.