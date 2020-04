Geflüchtet ist nach Polizeiangaben der 33-jährige Fahrer eines Mercedes, nachdem er im Kreuzungsbereich Beindersheimer Straße/Nordring beinahe ein Polizeifahrzeug gerammt hätte. Über den Vorfall, der sich am Montag gegen 15.40 Uhr abgespielt hat, informierte die Polizeiinspektion Frankenthal am Mittwoch. Nach ihrer Darstellung war der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs; auf der Kreuzung habe die Besatzung bis zum Stillstand abgebremst. In diesem Moment habe sich der Mercedes „mit stark überhöhter Geschwindigkeit“ genähert. Im letzten Moment habe der Fahrer das Auto nach links gerissen, die Kontrolle darüber verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten. „Glücklicherweise kam er kurz vor den an der Ampelanlage wartenden Fahrzeugen zum Stehen, sodass niemand zu Schaden kam, und flüchtete“, heißt es im Polizeibericht. Über Kennzeichen konnte der Fahrer ermittelt werden. Die Polizei will nun gegen ihn ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung einleiten. Sie bittet Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer 06233 3130.