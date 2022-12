Mathias Gaschott: Pfarrer wird Dekan

Mathias Gaschott hat als Dekan im August kein einfaches Amt angetreten. Der Nachfolger von Sieglinde Ganz-Walther, die bis Sommer als Pfarrerin der Zwölf-Apostel-Kirche arbeitete, wird in den kommenden zehn Jahren tiefgreifende Reformen im Kirchenbezirk umsetzen müssen. Der 46-Jährige ist in Großkarlbach aufgewachsen und hat am Albert-Einstein-Gymnasium das Abitur gemacht. Vor dem Wechsel war Gaschott Pfarrer im westpfälzischen Hinzweiler.

Ulrike Rudek: Übernimmt VHS-Leitung

Ulrike Rudek (54) leitet seit Januar die Volkshochschule. Digitale Formate – auch nach der Pandemie – weiterentwickeln, politische Bildung stärken und mehr Kurse für junge Nutzer anzubieten: So stellt sich die gebürtige Berlinerin, die in Mannheim lebt, eine moderne VHS vor. 200 Kurse und Vortragsveranstaltungen umfasst das gerade vorgelegte Programm für 2023. Rudeks Vorgängerin Bettina Schwan ging im Herbst 2021 nach 20 Jahren in den Ruhestand.

De Breaks: Nachwuchstalente made in FT

rocken Deutschland. Mit einem energiegeladenen Auftritt erobern Tomi, Anton, Matti, Paul und Tom im Frühjahr in der TV-Castingshow „The Voice Kids“ die Herzen von Jury und Publikum im Sturm – und schaffen es mit Bandbetreuer Christian Schatka bis ins Finale. Auf TikTok und Youtube werden die Videos der Schülerband millionenfach geklickt. Heimspiel beim Strohhutfest: Auf dem Rathausplatz begeistern die Neun- bis 13-Jährigen die Fans.

Lucia Höfer: Schülerin mit Mission

Lucia Höfer tritt gegen den Welthunger in die Pedale. Dass jedes Jahr Millionen Kinder an den Folgen von Hunger sterben, lässt die Zwölftklässlerin der Freien Waldorfschule nach einem Schulprojekt nicht mehr los. Mit einer fünftägigen Radtour im Oktober, die an ihrem 18. Geburtstag endet, sammelt Höfer über 3000 Euro für die Hilfsorganisation Mary’s Meals – „170 Kinder können so ein Jahr lang eine Mahlzeit erhalten“, freut sich die Schülerin. Und macht weiter.

Frank Rickert: Im Kampf gegen das Virus

Frank Rickert steht als Impfkoordinator bei der Bekämpfung des Coronavirus seit zwei Jahren an vorderster Front. Als das Impfzentrum in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule nicht mehr benötigt wird, organisiert der Notfallsanitäter ab Januar den Betrieb einer kleineren Impfstelle in der Mörscher Straße. Am 28. Dezember ist auch dort Schluss. Ob die Pandemie vorbei ist, darüber sind Experten uneins. Rickerts Team hat jedenfalls seinen wichtigen Beitrag dazu geleistet.