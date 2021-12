Die Theaterpädagogin und Schauspielerin Melanie Gaug wollte ein Seniorentheaterprojekt ins Leben rufen. Und dieses Ziel trotz Pandemie erreichen. Dafür initiierte sie kurzerhand die nach eigener Aussage vermutlich erste online gegründete und performende Seniorentheatergruppe Deutschlands.

Das Seniorentheater liege ihr am Herzen, sagt Melanie Gaug. Deckt das WwP-Theater (Work with People-Theater Haßloch) jüngere und mittlere Altersgruppen in Ensembles ab, so hatten bislang die über 60-Jährigen als Aktive gefehlt. Eine solche Gruppe wollte Melanie Gaug als Präsenzveranstaltung im Frühjahr auf lokaler Ebene ins Leben rufen. Doch die Pandemie machte das Vorhaben zunichte.

Aufgeben? Nein, das war nichts für Melanie Gaug. Also entschied sie sich für ein Experiment und suchte bundesweit Senioren ab 60 Jahren. Voraussetzung: Sie sollten soweit technikaffin sein, dass sie sich online einbringen konnten. Sie fand zunächst sieben Teilnehmer, sechs blieben dem Projekt treu. Diese kommen aus der Region, etwa aus Frankenthal und Bad Kreuznach, aber auch von weiter her, etwa aus Nürnberg. Die Teilnehmer kannten sich vorher nicht, und auch zwischenzeitlich seien sie sich bislang nicht persönlich begegnet. „Doch trotz der Distanz war es möglich, dass sich eine Gruppe online formen und miteinander arbeiten konnte“, sagt Melanie Gaug, die darüber selbst überrascht und froh war.

10-Punkte-Anleitung zum Glücklichsein

Viel hing wohl auch vom Thema des Projekts ab. „Es sollte ansprechend und lebensbejahend sein, und der Fokus sollte auf schönen Dingen in dieser schweren Zeit liegen“, erzählt Gaug. Sie wählte den Begriff Glück. Diesem näherten sich die Teilnehmer auf ganz unterschiedliche Weise, überlegten gemeinsam, was und wie sie etwas erzählen möchten mit den Mitteln, die sich ihnen technisch boten. Und natürlich filmten sie ihre persönlichen Beiträge. „Für mich ist es eine Hauptaufgabe, der Gruppe Raum zu geben, dass sie das macht, was sie möchte“, erläutert Gaug ihre Herangehensweise als Regisseurin. Die Teilnehmer stünden so ganz anders hinter dem Projekt, es sei eine nachhaltige Arbeit, die Emotionen echt.

Unter anderem wurden in einer Fotoshow persönliche Glücksmomente festgehalten, beispielsweise das Hochzeitsbild, die Lieblingsecke im Garten oder eine Fuge im Pflaster, durch die sich ein Löwenzahn neben einer Zigarettenkippe zwängt. Es entstand so eine 45-minütige Filmcollage. In der natürlich auch eine 10-Punkte-Anleitung zum Glücklichsein nicht fehlen durfte. Ein Tipp lautet zum Beispiel, den Fokus auch auf die kleinen Dinge zu lenken. „Wer das einmal tut, dem fallen immer mehr Sachen auf“, weiß Melanie Gaug. Das haben auch die Teilnehmer aus der siebenmonatigen, gemeinsamen Arbeit mitgenommen.

Null Förderung für Seniorenprojekt

Die technische Seite des Projekts, das Schneiden und Produzieren etwa, habe viele Stunden Arbeit gekostet. „Förderung für kulturelle Bildung im Seniorenbereich gibt es nicht“, bedauert Gaug, die sich quasi ehrenamtlich einbrachte. Jedoch sei ihr die Arbeit wichtig gewesen. Für eine mögliche Fortsetzung müsse sie einen Partner finden, der ein solches Projekt mitfinanziert.

Im März war das Theaterprojekt gestartet mit wöchentlich 1,5 Stunden im Online-Treff. Premiere war am vergangenen Samstag im Live-Stream auf Youtube mit anschließendem Publikumsgespräch. So hartnäckig Melanie Gaug ihre Ziele verfolgt, zu bescheiden ist sie, die Werbetrommel kräftig zu rühren. „Oscar-verdächtig“ sei der Film der „vermutlich ersten online gegründeten und performenden Seniorentheatergruppe Deutschlands“ nicht, sagt die Theaterpädagogin. Aber darum ginge es ihr auch nicht: „Bei all meinen Projekten ist der Weg das Ziel.“

Noch Fragen?

Die Filmcollage „Glücksmomente“ könne aus rechtlichen Gründen nur als Leihgabe gebucht werden, so Melanie Gaug. Vorzugsweise zusammen mit ihr. Sie führt in das Experiment ein und beantwortet nach der Vorführung Fragen. Kontakt: 0175 2023122.