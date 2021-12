Gemeinsam die Adventszeit erleben, über den Weihnachtsmarkt bummeln, musizieren, Geschichten erzählen oder ihnen zuhören. Das alles war coronabedingt 2020 nicht möglich. Das WwP-Theater in Haßloch erfand damals seinen Online-Adventskalender – und legt dieses Jahr einen neuen auf. Hinter dem Projekt steht die Frankenthaler Theaterpädagogin und Schauspielerin Melanie Gaug.

„Was machen wir, wenn wir uns nicht sehen können?“ – das war die Frage, die sich das WwP-Theater in der Vorweihnachtszeit 2020 im Angesicht des Lockdowns stellte. Gerade der Kontakt zu Menschen jeden Alters ist für Theaterleute schlechthin lebensnotwendig, und für das WwP – die Abkürzung steht für Work with People (Arbeiten mit Menschen) – ist es zudem Vereinsphilosophie: nämlich die Lust am kreativen Umgang mit Worten und Gesten, sprich Schreiben und Theaterspielen, zu wecken und zu fördern. Der Kontakt zu Publikum und Aktiven soll sich folglich auch über Pandemiebarrieren hinwegsetzen. Und so erfanden die Akteure den Online-Adventskalender.

Zu den Initiatoren und Machern gehört die Frankenthaler Schauspielerin und Theaterpädagogin Melanie Gaug. „Wir haben Geschichten oder Gedichte gesucht, die lizenzfrei waren, haben online geprobt. Jeder Sprecher hat dann zu Hause sich selbst mit dem Smartphone aufgenommen und uns eine Sprachdatei geschickt“, berichtet Gaug über das Prozedere. Es wurde ein Vor- und Abspann für alle 24 Teile gemacht und die Hörgeschichte ins Internet gestellt.

Ganz bewusst soll der hörbare Adventskalender nicht nur für Vereinsmitglieder, Unterstützer oder Theaterfreunde sein, sondern jeder soll sich online ein Türchen öffnen und lauschen dürfen. Die einzelnen Teile des Audioadventskalenders 2020 sind heute noch über den Youtube-Kanal zu hören.

Dazu gesellt sich in diesem Jahr ein neuer. Diesmal ist es allerdings eine zusammenhängende Geschichte, die in 23 Teilen erzählt wird: „Peterchens Mondfahrt“. Und das 24. Türchen? „Dahinter verbirgt sich eine sich eine Überraschung“, sagt Melanie Gaug und schweigt.

Noch Fragen?

Die Hör-Adventskalender 2020 und 2021 des Vereins WwP-Theater, Haßloch, sind unter dessen Youtube-Kanal zu finden, über Facebook oder auf der Homepage des Vereins unter www.wwp-verein.de.