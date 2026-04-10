2011 hat er zum letzten Mal in der heimischen Werkstatt glühende Bronze in Form gegossen. Jetzt ist der Frankenthaler Bildhauer Erich Sauer mit 95 Jahren gestorben.

Der überregional bekannte Künstler war ein streitbarer Zeitgenosse. Mit seiner Heimatstadt lag er seit Jahren leidenschaftlich im Clinch, da er sich in Frankenthal ein eigenes Museum wünschte, dem er seinen üppigen Nachlass anvertrauen könnte. Stattdessen verwahrte Erich Sauer, der als Lehrer am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation unterrichtete, auch teils tonnenschwere Großplastiken im eigenen Atelier und im Skulpturengarten an seinem Wohnhaus.

Anerkennung erhielt der Bildhauer von anderer Seite: von der Uno, die ihn 1994 zum „Künstler des Friedens“ ernannte, vom Land Rheinland-Pfalz, das ihn 2012 mit der Max-Slevogt-Medaille auszeichnete, und von der Pfalzgalerie in Kaiserslautern, die sein Werk 2011 mit einer großen Retrospektive würdigte. 416 Seiten umfasst das Werkverzeichnis beginnend mit den frühen Holzarbeiten der 1950er-Jahren, das der Künstler im Eigenverlag veröffentlichte.

In seinem Frankenthaler Atelier: der Bildhauer Erich Sauer. Unser Foto stammt aus dem Jahr 2021. archivfoto: Bolte

Auch Sauers Kunst, die er seit den 1960er-Jahren schuf, war stark von einem kritischen humanistischen Geist getrieben, der vor allem gesellschaftliche und politische Missstände anprangerte, gegen Krieg und Gewalt Stellung bezog. Es waren die großen Themen und die monumentalen Aussagen, die ihn bildhauerisch bewegten. Seine Arbeiten tragen dezidierte Titel wie „Das Lügengerüst“, „Missbrauch“, „Technokraten“, „Mitläufer“, „Der Dilettant“ oder „Die Polit-Hure“.

Obwohl Sauer immer den Menschen im Sinn hatte, war seine Bildsprache abstrakt, reduziert, kantig, ja statuarisch. Seine Bronzeguss-Plastiken fertigte er im anspruchsvollen Wachsausschmelzverfahren, bei dem ein Wachsmodell durch das glühende Metall aus einer feuerfesten Form entfernt wird, in dieser Technik galt Sauer als wahrer Meister. Als sein heimischer Ofen nach seinem 80. Geburtstag kalt blieb, vermittelte er sein Wissen bei Symposien in einer Kunstgießerei im oberbayerischen Ascholding – mit großem Zuspruch.

Wie seine Ehefrau Brigitta mitteilte, starb Erich Sauer am Donnerstag. Doch seinen Spuren kann man in der ganzen Pfalz begegnen: an der Versöhnungskirche in Kaiserslautern, an der Lutherkirche Frankenthal, in den Justizvollzugsanstalten Zweibrücken und Frankenthal, an der Mehrzweckhalle in Großniedesheim, der Aussegnungshalle in Eppstein und am Saubrunnen in Kandel. Und auch für die Gedenkstätte in Auschwitz schuf er ein Werk: „Drei Weltreligionen“.