„Frau Walther sitzt nicht mehr am Schalter“, steht an der Bürotür der PIH-Kita. Die Leiterin geht in den Ruhestand. Dass sie den mehr als verdient hat, darin sind sich ihre Schützlinge einig. Trotzdem: Mit dem Abschied von Marion Walther „geht eine Ära zu Ende“, sagt eine Mutter.

35 Jahre lang hat Marion Walther die Einrichtung des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) geleitet. Beim Rundgang mit der RHEINPFALZ durch die bunten Gruppenräume