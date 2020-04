In der Corona-Krise ist das Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal ab sofort Anlaufstelle für Hilfsinitiativen und Hilfesuchende. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Ansprechpartnerin ist MGH-Leiterin Doris Besel.

Besel steht sowohl für bereits bestehende Initiativen als auch für Interessierte, die helfen wollen, für Auskünfte zur Verfügung. Sie ist zudem Anlaufstelle für Hilfesuchende, insbesondere ältere oder alleinstehende Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem nicht-medizinischen Bereich, beispielsweise der Erledigung von Einkäufen und Besorgung von Medikamenten oder Rezepten für ältere und erkrankte Menschen. Die bisher bekannten Aktionen sind bereits auf der städtischen Internetseite www.corona-frankenthal.de verzeichnet. Diese Liste soll fortlaufend ergänzt werden. Aktive bereits bestehender Hilfsprojekte, die sich hier noch nicht finden, können sich ebenfalls an Doris Besel wenden.

Kontakt

Mehrgenerationenhaus Frankenthal, Koordinatorin Doris Besel, Mahlastraße 35, Frankenthal. Erreichbar montags bis donnerstags telefonisch von 10 bis 16 Uhr unter 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de.

Freiwillige Helfer mit medizinischen Kenntnissen, beispielsweise zum Einsatz in den Testambulanzen werden gebeten, sich an die zentrale Email-Adresse freiwilligendienst@frankenthal.de oder die Hotline 06233 7713232 zu wenden. Diese ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Aktion Mundschutz Frankenthal

In den vergangenen Wochen haben sich in Frankenthal Hilfsprojekte gegründet – die Unterstützung reicht dabei von Masken Nähen für Pflegedienste über die Unterstützung von Frankenthaler Unternehmen bis hin zur Spendensammlung für Bürger aus Frankenthals Partnerstadt Rosolini. Als Beispiele nennt die Stadtverwaltung in ihrer Presseinformation folgende Initiativen:

Da in Frankenthal großer Bedarf an Mundschutzmasken besteht, hat der Mörscher Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD) zu einer Mundschutz-Nähaktion aufgerufen. Gesucht wurden nähbegeisterte Freiwillige, die nach einer Schnittmustervorgabe mit entsprechend festgelegten Materialien Behelfs-Mund-Nasen-Schutz(BMNS)-Masken herstellen. Mehr als 40 Näherinnen haben bislang 1200 Masken gefertigt, weitere 2400 sind in Planung. Die Ökumenische Sozialstation koordiniert die weitere Verteilung. Der Bedarf an Helfern ist bereits gedeckt. Wer die Aktion dennoch unterstützen möchte, kann für das Material spenden.

SPENDENKONTO

Zahlungsempfänger: Arbeitsgemeinschaft Mörsch e.V.; Konto bei der Sparkasse Rhein-Haardt; IBAN: DE24 5465 1240 0240 0294 88, Verwendungszweck „Aktion Mundschutz-FT“. Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Stadtportal Frankenthal

Einen Überblick über aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und angepassten Services von Einzelhandel, Dienstleistern und Gastronomie gibt das Internet-Stadtportal Frankenthal unter www.stadtportal-frankenthal.de. Die Unternehmer Mirko Lo Porto und Martin Svoboda bündeln die wichtigsten Informationen zur Corona-Krise und helfen lokalen Einzelhändlern, Gastronomiebetrieben, Dienstleistern und Vereinen, ihre neuen sowie bestehenden Angebote und Leistungen konzentriert auf einer Plattform zu publizieren sowie diese untereinander zu vernetzen.

KONTAKT

Die kostenfreie Registrierung ist über den Link https://stadtportal-frankenthal.de/jetzt-dabei-sein möglich.

FT hilft! Projekt #helFT

Das ehrenamtliche Projekt #helFT schafft über die Plattform www.ft-hilft.de eine Möglichkeit, die lokale Gastronomie und aktuell geschlossene Betriebe durch Spenden oder Gutscheinkauf direkt zu unterstützen. Zudem finden helfende Bürger hier eine Übersicht aller privaten Hilfsinitiativen aus Frankenthal und Umgebung: Masken nähen und weitere Ideen. Das Projekt lädt dazu ein, alle Hilfsaktionen und Lieblingsorte, besonders Gastronomie und Läden in Not, bei #helFT einzutragen, damit die Frankenthaler diese tatkräftig unterstützen können.

KONTAKT

Nachbarhilfe Pfalz

Die Nachbarhilfe-Pfalz.de ist ein privat initiiertes Projekt, das hilfesuchende Menschen und Helfer zusammenbringen will. Dabei dient die Webseite https://nachbarhilfe-pfalz.de als Schnittstelle und vermittelt freiwillige Helferinnen und Helfer an Hilfesuchende im lokalen Umfeld. Die kostenlosen Hilfen fokussieren sich auf Einkaufshilfen, Botengänge, wichtige Erledigungen. Pflegerische Hilfen oder Betreuungshilfen werden nicht angeboten. Das Projekt finanziert sich durch Sponsoren und Spenden. Aktuell kann das Netzwerk auf über 80 Helferinnen und Helfer zurückgreifen, die ihre Hilfen in Frankenthal, Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis anbieten können.

KONTAKT

Hilfesuchende können sich an das Projekt unter der Telefonnummer 06233 3539573 wenden (montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr).