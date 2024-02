Berufstätige Eltern sind oft im Dauerstress. Job, Haushalt und Familienleben zu koordinieren, ist alles andere als einfach. Für Entlastung will das Mehrgenerationenhaus mit einem Projekt sorgen: Am Freitag, 1. März, gibt es dort eine Kontaktbörse für Leihomas und -opas, die ehrenamtlich Familien bei der Kinderbetreuung unterstützen wollen.

Von 16 bis 17 Uhr will das Mehrgenerationenhaus (MGH) in seinem offenen Treff einen Raum zum Kennenlernen bieten. „Es haben sich bereits einige interessierte Omas und Opas gemeldet“, teilt das MGH in einer Pressemeldung mit. Wie es weiter informiert, funktioniert die Leihbörse ganz einfach: Interessierte Eltern und Senioren melden sich in der Einrichtung in der Mahlastraße 35 und füllen einen Kontaktbogen aus. Einmal im Monat organisieren die MGH-Mitarbeiter ein Treffen zwischen Familien und Senioren, um beide Seiten zusammenzubringen. Die Koordinatoren begleiten das Treffen und stellen Informationen zu Themen wie Versicherungen und Führungszeugnis zur Verfügung. Wobei das MGH betont: „Wir bieten keine Vermittlung oder Begleitung an. Der weitere Kontakt zwischen den Eltern und Senioren ist privat und muss durch die beiden Partner selbst organisiert werden.“

Eltern und Senioren, die Interesse am Projekt der Leihomas und -opas haben, können sich im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses bei Kerstin Görlitz und Tyshea Washington unter der Telefonnummer 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de melden. Um eine Anmeldung zur Teilnahme an der Kontaktbörse am Freitag wird gebeten. Spontane Besuche seien aber ebenso möglich.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zum Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße 35 und zum Projekt der Leihomas und -opas gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/mgh.