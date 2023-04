Nachhaltig und kostengünstig Klamotten „shoppen“ – das ist am Samstag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) in der Mahlastraße 35 möglich. Dann wird dort zum ersten Mal ein Kleidertauschcafé für Frauen angeboten.

Das Konzept ist einfach. Jeweils maximal sieben gut erhaltene Teile – Kleidung ab Größe 170, Schuhe und Schmuck – können einer Pressemitteilung zufolge von Montag, 24. April, bis Freitag, 28. April, im Mehrgenerationenhaus abgegeben werden. Geöffnet ist die Einrichtung jeden Tag von 8.30 bis 16 Uhr. Am Samstag, 29. April, können dann neue Teile ausgesucht werden. Auch wer es vorab nicht schafft, den eigenen Kleiderschrank auszumisten und alte Stücke abzugeben, ist willkommen. Für Kaffee ist gesorgt. Was am Ende des Tages an Klamotten übrig bleibt, wird gespendet.

Weitere Informationen zum ersten Kleidertauschcafé für Frauen gibt es im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Mehr über die Einrichtung in der Mahlastraße 35 erfährt man im Netz unter www.frankenthal.de/mgh.