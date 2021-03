Ein Kind in der städtischen Krippe im Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Pressestelle der Stadt am Freitagnachmittag mitteilte, müssen deshalb nun insgesamt 15 Kinder und sechs Mitarbeiter aus zwei Gruppen in Quarantäne. Eine Reihentestung soll in den nächsten Tagen stattfinden. Die Familien aller betroffenen Kinder wurden darüber bereits informiert.