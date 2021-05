Sprachförderung und PC-Kurse für Anfänger sind im Mehrgenerationenhaus Frankenthal zurzeit besonders stark gefragt. Umso mehr hoffen Leiterin Doris Besel und Beigeordneter Bernd Leidig (SPD), dass die Aktivitäten wegen der Corona-Gefahr nicht noch weiter heruntergefahren werden müssen.

Dass sich Menschen selbstbestimmt begegnen können, dass vieles von Besuchern auch spontan entschieden werden kann – das gehört für Doris Besel zum Wesenskern des Mehrgenerationenhauses. Auf den ersten Blick mag gar nicht dazu passen, was nun schon seit Monaten als eiserne Regel für das große Haus in der Mahlastraße 35 gilt: „Die Tür ist zu; Einlass bekommt man nur mit Termin“, sagt Besel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sicherheit wird groß geschrieben; die Corona-Pandemie hat deutliche Umstellungen und Einschränkungen der Arbeit erzwungen.

Der sogenannte Lockdown im März traf auch das Mehrgenerationenhaus (MGH) mit Wucht. Erst seit August gibt es wieder Treffen und Kurse. In den Sommermonaten habe man dazu auch den Innenhof nutzen können; „das war sehr gut“, berichtet Doris Besel. Eine der ersten Gruppen, die wieder zusammenfand, war die der Schachspieler. „Im Hof hatten wir Platz für bis zu sechs Tische; zwölf Spieler konnten also teilnehmen.“ In der kalten Jahreszeit sehe es anders aus: Der verfügbare Raum im Haus reiche nur für drei Tische, wenn ausreichend Abstand gehalten werden solle.

„Die Dankbarkeit ist toll“

Nicht nur in diesem Fall stößt das MGH räumlich an Grenzen. Wie man sich dann „aufteile“, das regelten die Nutzer meistens untereinander, sagt Besel. „Es gibt in den Gruppen immer einen Verantwortlichen; das klappt wunderbar.“ Wer wann wohin will – das muss natürlich mit der Leitung des Hauses abgestimmt werden. Und nicht nur bei dieser Gelegenheit bekommen Besel und ihrer beiden Kolleginnen – eine für Verwaltung, eine für den Bereich Hauswirtschaft zuständig – viel Anerkennung zu hören: „Die Dankbarkeit der Menschen ist toll“, sagt die Leiterin. Und es sei zu spüren: Gerade jetzt seien Möglichkeiten, sich zu begegnen, enorm wichtig.

Dass man dabei auch etwas lernen kann, gehört zum Konzept des Mehrgenerationenhauses. Stark gefragt ist nach Besels Angaben zum Beispiel ein „PC-Kurs für Migrantinnen und Migranten, Hausfrauen und Hausmänner“, in dem Neueinsteigern zunächst Grundkenntnisse vermittelt werden. Das kostenlose Angebot gibt es dann aber auch für die Zielgruppen „Anfänger plus“ und „Fortgeschrittene“. Auch hier sind allerdings die Plätze begrenzt: Maximal sechs gibt es pro Kurs.

„Digitalisierung ist ein ganz großes Thema“, weiß Besel – „gerade für Senioren“. Das habe sich auch bei dem Projekt gezeigt, bei dem Schüler der Friedrich-Ebert-Realschule plus Senioren die Grundbedienung von Smartphones erklärten. Zurzeit gebe es ein solches Angebot zwar nicht, erklärt die MGH-Leiterin. Da aber „Anfragen ohne Ende“ zum Thema vorlägen, wolle man versuchen, wieder etwas Vergleichbares zu organisieren.

Eine Warteliste führe man mit Blick auf Deutsch-Sprachkurse für junge Migranten (zwölf bis 25 Jahre), die der Internationale Bund (IB) über das MGH anbietet, berichtet Doris Besel. „Wir haben enge Kontakte zu den Schulen, und die schicken uns öfter Schüler, die dafür infrage kommen“, sagt sie. Die Stadt verzeichne in den letzten Jahren einen „enormen Zuzug“ aus EU-Ländern in Ost- und Südosteuropa wie Bulgarien, Rumänien oder Kroatien, erklärt dazu Beigeordneter Bernd Leidig. Sprachförderung sei daher ein wichtiges Thema.

Lücke bei Kinderbetreuung

Sich Grundkenntnisse in Deutsch anzueignen – darum geht es auch in einigen anderen Gruppen, die sich im Mehrgenerationenhaus treffen. „Ausgesetzt“ ist derzeit aus personellen Gründen das Angebot, während der Sprachschulung von Eltern Kinderbetreuung anzubieten. „Viele Mamas“ fragten gerade danach, weiß Besel; leider fehlten in Frankenthal entsprechende Möglichkeiten.

Mit Freude und Stolz spricht die MGH-Leiterin über das starke Engagement von Lernpaten: Ehrenamtliche helfen Schülern bei Arbeitstreffen im Haus dabei, den Lernstoff aus der Schule besser zu verstehen. Sie seien auch Ansprechpartner für weitere Fragen des Alltags, weiß Besel. Manchmal wüchsen diese Paten in die Rolle von Großeltern hinein. Und die Schüler wüssten sich zu revanchieren: „Sie helfen den Älteren zum Beispiel beim Umgang mit dem Handy.“

Lernpaten aller Altersstufen hat Doris Besel, die das Haus seit siebeneinhalb Jahren leitet, schon erlebt: Der jüngste sei 16, der älteste bisher 83 Jahre alt gewesen, berichtet sie. 39 aktive Lernpaten gibt es zurzeit. Weitere Ehrenamtliche sind im Mehrgenerationenhaus jederzeit willkommen – „gerne auch noch mehr junge Menschen“, wie Besel sagt.

Weiter aktiv und willkommen sind auch Gruppen, die gemeinsam etwas gestalten wollen, etwa der Kreis „Malen und Arbeiten mit Acrylfarben“, oder das „Erzählcafé“. Grundvoraussetzung dabei bleibt: „Die Angebote müssen offen sein“, so Bernd Leidig – offen auch für neue Interessenten.

Gemeinsam mit dem städtischen Seniorenbüro ist das MGH Ansprechpartner und Koordinationsstelle, wenn es um Hilfsangebote oder Hilfebedarf im Zusammenhang mit der Corona-Lage geht. Gemeint sind damit zum Beispiel Einkäufe, Botengänge, das Abholen von Medikamenten und Ähnliches. Viele Menschen hätten ihre Bereitschaft signalisiert, hier mitzuhelfen, sagt Besel.

Zuschuss vom Bund

Dass der Bund als wichtiger Zuschussgeber den nächsten Förderzeitraum für Mehrgenerationenhäuser auf acht Jahre ausdehnt, nämlich von 2021 bis 2028, freut die Verantwortlichen der Stadt. Bisher habe man zum Teil mit nur ein- oder zweijährigen Bewilligungsphasen zu tun gehabt, berichtet Doris Besel. Dann musste jeweils ein neuer Antrag gestellt werden.

Im laufenden Jahr rechne man mit Kosten von etwa 85.000 Euro für das MGH, erläutert Bernd Leidig. Davon übernehme der Bund 30.000 Euro. In der neuen Förderperiode werde sich der Anteil der Bundesmittel auf 40.000 Euro erhöhen. Einen neuen Zuschussantrag hat die Stadt bereits gestellt.

KONTAKT

Mehrgenerationenhaus, Mahlastraße 35, Telefon 06233 3558911, E-Mail mgh@frankenthal.de.