Ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel hat vermutlich dazu geführt, dass in der Nacht zu Montag ein Mehrfamilienhaus in der Wormser Straße evakuiert werden musste. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Bewohnerin gegen 0.50 Uhr Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich gemeldet. Das Gebäude wurde zunächst evakuiert. Die Feuerwehr untersuchte den Einsatzort unter schwerem Atemschutz mit Wärmebildkamera. Die Rauchentwicklung sei aus einem Lichtschacht hinter einem gekippten Fenster gekommen. Eine Überprüfung ergab laut Feuerwehr, dass der Schacht offensichtlich als großer Aschenbecher missbraucht wurde und mit Zigarettenkippen, Laub und Staub übersät war. Der Müll hatte sich laut Bericht vermutlich entzündet und für die Rauchentwicklung gesorgt. Nachdem der Keller gelüftet war, konnten alle zwölf Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Laut Pressebericht wurde niemand verletzt und das Gebäude blieb unbeschädigt.