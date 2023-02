Deutlich alkoholisiert hat die Polizei Ludwigshafen nach eigener Darstellung am frühen Mittwochmorgen einen 40-jährigen Autofahrer aus Frankenthal in der Bahnhofstraße gestoppt. Der Mann konnte laut Bericht keinen Atemalkoholtest machen, gab aber selbst an, im Laufe des Abends mehrere Gläser Whiskey getrunken zu haben. Auf der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.