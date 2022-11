Mehrere Tausend Euro Schaden haben Unbekannte am Schaltkasten der Ampelanlage an der Kreuzung Westring/Flomersheimer Straße/Carl-Bosch-Ring hinterlassen. Gemeldet wurde die demolierte Installation nach Angaben der Polizei Frankenthal am frühen Samstagmorgen. Den Beamten zufolge fiel die Ampel an der Kreuzung zunächst aus. Wie und wann es zu dem Schaden gekommen ist, dafür suchen die Ermittler jetzt Zeugen. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.