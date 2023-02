Weil er in mehreren Freizeitbädern der Region Spinde von Badegästen aufgebrochen und Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben soll, sitzt ein 32-jähriger Wormser seit Montag in Untersuchungshaft. Die Hockenheimer Polizei nahm ihn nach eigenen Angaben am Sonntag fest, nachdem Zeugen ihn bei einer Tat beobachtet hatten. Anhand des Kennzeichens an dem dabei verwendeten Auto hatten die Beamten den Täter und seine Anschrift in Worms ermittelt. Weiteren Angaben zufolge soll der Mann mit den aus den Spinden gestohlenen Autoschlüsseln die dazugehörigen Wagen auf Parkplätzen geöffnet und daraus ebenso Wertgegenstände gestohlen haben – außer in Hockenheim mindestens auch in Ketsch und Mannheim-Vogelstang. In seiner Wohnung fanden die Polizisten gestohlene Handys, Tablets, Bargeld und weitere Beweismittel. Ob er darüber hinaus auch für überregionale Diebstähle in Freizeitbädern verantwortlich ist, ist laut abschließenden Polizeiangaben derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.