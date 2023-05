Bau- und Reparaturarbeiten sorgen im Stadtgebiet für Sperrungen. Betroffen ist laut Mitteilung der Verwaltung unter anderem der Abschnitt Berliner Straße 26 bis Ecke Nordendstraße. Da die Sanierung der Sinkkästen laut Stadt noch andauert, bleibt die Fahrbahnvollsperrung (in Abschnitten) bis zum 26. Mai weiterhin bestehen. Die Vollsperrung an der Kita Am Strandbad ist seit dieser Woche aufgehoben, bis 28. Mai bleibt hier jedoch der Gehweg voll und die Fahrbahn teilweise gesperrt. Ebenso kann die Kreuzung Meergartenweg/Am Strandbad weiterhin nicht befahren werden. Wegen Arbeiten an der Außenanlage der Krankenkasse AOK in der Pilgerstraße 2 kann der Gehweg in der Zeit von 15. bis 31. Mai nicht benutzt werden. Ein Fußgängernotweg wird auf der Fahrbahn eingerichtet. Die Reparatur einer Kabelstörung ist der Grund für eine Vollsperrung von Straße und Gehweg in der Karolinenstraße Ecke Carl-Theodor-Straße von 22. bis 26. Mai. Die Einbahnstraßenregelung in der Mühlstraße gilt in dieser Zeit nicht. Die Karolinenstraße ist im genannten Zeitraum nur über die Speyerer Straße, Mühlstraße und Johannes-Mehring-Straße befahrbar.