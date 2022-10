Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Samstagabend Stroh- und Heuballen auf Feldern nordöstlich von Worms-Rheindürkheim in Brand. Anwohner alarmierten kurz nach 22 Uhr die Feuerwehr. Die konnte laut Polizeibericht zwar verhindern, dass der Brand sich weiter ausbreitete, jedoch konnte sie die bereits brennenden Stroh- und Heuballen nicht mehr löschen. Die Feuerwehren waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Insgesamt verbrannten mehrere Hundert Stroh- und Heuballen, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.