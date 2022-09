In der Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim haben Hornissen mehrere Nester gebaut. Die Nester oberhalb der Sakristei im hinteren Bereich des Gebäudes – es sollen mindestens drei sein – seien am Samstag entdeckt worden, die Kirche ist seither gesperrt. Das teilt der Vorsitzende des Fördervereins der Kirche, Hans Dropmann, mit. Ein für kommenden Sonntag. 25. September, geplanter Auftritt von drei Chören des BASF-Gesangvereins werde deshalb kurzfristig abgesagt. Die Hornissen sind laut Dropmann sehr aggressiv.

Die Nester rasch zu entfernen, sei schwierig. Unter anderem werde dafür eine Genehmigung benötigt, was mehrere Tage dauere, so Dropmann, der mit der Verwaltung im Kontakt dazu steht. Für die Entfernung werde ein Spezialunternehmen beauftragt, dass die Tiere umsiedele. Die gefährlichen Attacken der Hornissen würden die für Dienstag und Mittwoch geplanten Proben sowie den Aufbau für die Aufführung unmöglich machen. In Absprache mit den Chören der BASF soll das Konzert im Frühjahr 2023 nachgeholt werden.