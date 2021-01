Erheblichen Schaden haben Unbekannte laut Polizei an geparkten Autos hinterlassen. Den Beamten zufolge wurde ein grauer Mercedes CLA zwischen Dienstag, 29. Dezember, 17 Uhr , und dem Silvestertag, 13.30 Uhr, auf der Fahrerseite zerkratzt. An dem in der Gabelsbergerstraße bei der Pestalozzischule abgestellten Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Täter in der Max-Beckmann-Straße drei Wagen demoliert. An einem grauen Hyundai Tucson und einem blauen Mazda 6 sei jeweils ein Kratzer festgestellt, an einem roten Opel Astra sei der Tankdeckel abgerissen worden. Der Gesamtschaden: etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.