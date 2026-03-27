150 Euro Zuschuss für klimafreundliche Energie: Die Stadt Frankenthal verlängert ihr Programm zur Förderung sogenannter Balkon-Photovoltaikanlagen um ein Jahr.

Für das Programm stehen 50.000 Euro an Fördermitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes zur Verfügung. Pro Haushalt könne ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150 Euro beantragt werden, teilt die Stadt mit. Weil aus dem seit Mai 2025 bestehenden Förderprogramm bislang lediglich rund 18.000 Euro abgerufen worden seien, werde der Förderzeitraum um ein Jahr bis zum 31. März 2027 verlängert.

Ziel des Programms sei es, die Nutzung erneuerbarer Energien weiter auszubauen und einen Beitrag zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen zu leisten, so die Verwaltung. Gefördert wird demnach die Anschaffung und Installation von Balkon-Photovoltaikgeräten, die aus einem Photovoltaikmodul, Wechselrichter, Verbindungskabel mit Stecker sowie einer Halterung bestehen und neu angeschafft werden. Die Anlage muss mindestens fünf Jahre lang betrieben werden und den geltenden technischen Anforderungen entsprechen.

Antragsbearbeitung nach Eingang

Antragsberechtigt sind Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum und Mieter mit Hauptwohnsitz in Frankenthal. Bei Mietverhältnissen ist eine Einverständniserklärung des Vermieters erforderlich. Dem Förderantrag, der im Netz unter www.frankenthal.de/klimaschutz abrufbar ist, müssen der Kaufbeleg der steckerfertigen Photovoltaikanlage, ein Foto des montierten Geräts, der Nachweis der Registrierung im Marktstammdatenregister, eine Kopie des Personalausweises und bei Mietern die Einverständniserklärung des Vermieters beigelegt werden.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass bei einer Kombination des städtischen Förderprogramms mit anderen Zuschüssen ein Nachweis über die Art und Höhe der weiteren Förderung erforderlich ist. Die Bearbeitung der Anträge erfolge in der Reihenfolge des Eingangs, ein Rechtsanspruch auf Förderung bestehe nicht.