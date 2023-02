Weil Bürger ihren Müll besser trennen, ist die Menge an Restabfall zuletzt deutlich gesunken. Doch das wird nicht davor schützen, dass Gebühren steigen. Warum? Das wurde im Betriebsausschuss erklärt. Thema dort: die 2021er-Bilanz der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML).

Für die GML sei es mit Blick auf die Pandemie und dem höheren organisatorischen Aufwand kein einfaches Jahr gewesen. Die Auftragslage – geprägt durch die hohe Eigenauslastung seitens der Gesellschafter – sei weiterhin sehr gut. Die Bilanz zeige in jeder Hinsicht geordnete Vermögensverhältnisse auf sicherer finanzieller Grundlage. Als Indiz, dass sich das Trennverhalten der Bürger deutlich verbessert hat, wertete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) den stetigen Anstieg der Bio- und Grünabfälle um knapp 5500 Tonnen in den letzten vier Jahren. Im gleichen Zeitraum seien die von den Gesellschaftern angelieferten Restabfälle um etwa 3000 Tonnen zurückgegangen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 erzielte die GML einen Jahresüberschuss von 770.000 Euro (Vorjahr: 165.000 Euro) und investierte insgesamt rund 26,3 Millionen Euro. Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich gegenüber 2020 um 41,2 Prozent auf 86,5 Millionen Euro. Als Gesellschafterin profitiert Frankenthal vom positiven Geschäftsverlauf der GML. Von den 173.000 Euro, die für 2021 als Umlage gezahlt wurden, flossen 24.000 Euro zurück in die Stadtkasse.

Emissionszertifikate erhöhen Gebühr

Schwarze Zahlen werden auch für 2023 erwartet. Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresüberschuss von 316.000 Euro aus. Die GML kalkuliert mit einer Abfallmenge von 233.750 Tonnen, von denen allerdings nur 210.950 Tonnen in Ludwigshafen thermisch verwertet werden können. Der Rest muss in andere Anlagen umgeleitet werden. Mit Fertigstellung des Projektes Ignis, bei dem bis voraussichtlich 2025 zwei Kessel ausgetauscht werden, wird sich die Kapazität auf 235.000 Tonnen pro Jahr erhöhen. Auch der Verbrennungspreis steigt um weitere fünf Euro pro Tonne, während die Umlage mit 19,50 Euro pro Tonne konstant bleibt.

Während sich Adolf-José König (SPD) mit der wirtschaftlichen Entwicklung – auch hinsichtlich der Investitionen von knapp 22 Millionen Euro für Ignis – zufrieden zeigte, lenkte Hugo Campidelli (CDU) den Blick aufs Thema CO 2 -Emissionszertifikate, für die ab 2024 zusätzlich 35 Euro pro Tonne mit jährlicher Steigerung bis 55 Euro gezahlt werden müssen, wobei pro Tonne Abfall derzeit von einem Anteil von 30 Prozent CO 2 ausgegangen wird. „Die Bürger müssen sich auf eine Gebührenerhöhung einstellen, für die die Stadt nichts kann“, merkte Campidelli an.

Um die Belastung möglichst gering zu halten, führt für Anne Gauch (Grüne/Offene Liste) an einer Vermeidung von Restmüll kein Weg vorbei. Wie weit das angekündigte Konzept gediehen sei, wollte sie wissen. Die hierfür vorgesehene Ingenieursstelle sei ausgeschrieben, es habe sich bislang allerdings niemand beworben, lautete die Antwort von Bernd Knöppel.