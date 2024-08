Mit einer mobilen Begrünung und neuen Sitzgelegenheiten will die Verwaltung kurzfristig die Innenstadt attraktiver machen. Um die einzelnen Bausteine finanzieren zu können, hat die Stabsstelle Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung im Rathaus nun beim Land einen Antrag auf Fördermittel in Höhe von rund 330.000 Euro gestellt.

Die von der Stadt beantragten Einzelprojekte umfassen einer Pressemeldung zufolge die Bereiche Innenstadtmarketing, Imagebildung sowie Stadtmöblierung und -begrünung. Wobei die letzten beiden Punkte einen Schwerpunkt bilden sollen. Wie die Pressestelle der Stadt mitteilt, sind etwa am Hauptbahnhof Blumenpyramiden angedacht. Als weitere Ideen werden mobile Baumstandorte, vertikale Gärten, eine mediterrane Grünoase mitten in der Fußgängerzone und neue Sitzgelegenheiten genannt, um ein angenehmeres städtisches Umfeld zu schaffen. Außerdem soll die Einfahrt des City-Center-Parkhauses bepflanzt werden.

Selfie-Alarm in der Innenstadt – was man aus viel bereisten Metropolen und beliebten Urlaubsdestinationen kennt, soll es nach den Plänen der Verwaltung bald auch in Frankenthal geben: einen zentralen Fotopunkt mit mobilen Stadtbuchstaben. Weitere Vorschläge sind große Werbeschilder, die unter anderem mit dem von der Stadtverwaltung bereitgestellten Fanlogo „Mein Frankenthal“ versehen werden können, sowie Laserprojektionen mit dem Logo oder anlassbezogenen Motiven. Eine LED-Anzeigetafel am Hauptbahnhof sowie Werbestelen in der Fußgängerzone und am Rathausplatz sollen auf Veranstaltungen und Angebote in der City aufmerksam machen.

Zuschüsse beantragt

Wie das Rathaus berichtet, geht es um insgesamt zehn kleinere Projekte, mit denen die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden soll. Für alle zusammen wurden beim Innenministerium in Mainz Zuschüsse in Höhe von rund 330.000 Euro beantragt. Mit einer Antwort des Landes rechnet die Verwaltung bis Ende des Jahres. Die einzelnen Bausteine könnten dann – einen positiven Förderbescheid vorausgesetzt – im kommenden Jahr umgesetzt werden. In den politischen Gremien der Stadt sollen die vorgeschlagenen Ideen diskutiert werden. Lokale Akteure sollen in den Planungs- und Umsetzungsprozess eingebunden werden, heißt es aus dem Rathaus.

Für Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) „bietet das Projekt die Chance, in einem ersten Schritt neue Impulse für die Entwicklung der Frankenthaler Innenstadt zu setzen“. Er sieht die einzelnen Bausteine als eine Art Testlabor für dauerhafte Lösungen. Ziel sei es, den lokalen Handel und die Gastronomie zu stärken. Die Pflanzen sollen insbesondere bei warmen Temperaturen für Kühlung und ein besseres Stadtklima sorgen.

Insgesamt fünf Millionen Euro stellt die Landesregierung im laufenden Jahr für das Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ bereit. Die Förderquote beträgt 90 Prozent und höchstens 500.000 Euro.