Ulrike Link leitet die Regionalgruppe Kurpfalz der „Gesellschaft der Staudenfreunde“. Sie bringt Menschen zusammen, die ihre Begeisterung für naturnahe Gärten teilen.

Die Begeisterung für Pflanzen war nie eine bewusste Entscheidung, erzählt Ulrike Link. „Ich bin damit aufgewachsen“, sagt sie. Schon als Kind erlebte sie, wie selbstverständlich Garten und Natur zum Alltag gehörten: die Streuobstwiese des Großvaters, die Stauden und Rosen der Großmutter. Was damals begann, begleitet sie bis heute.

Seit rund einem Jahr leitet Link die Regionalgruppe Kurpfalz der „Gesellschaft der Staudenfreunde“. Dem Verein, der nach eigenen Angaben zu den größten Pflanzenliebhabergesellschaften zählt, gehört sie bereits seit etwa 15 Jahren an. „Nach meinem Umzug von München in die Pfalz habe ich mich gefragt, was ich machen könnte“, erzählt sie. Über einen Flyer und persönliche Kontakte zur damaligen Leiterin kam Link dann zu den Staudenfreunden. Schnell sei sie aktiver Teil der Gemeinschaft geworden und geblieben.

Beruflich war Link lange im Bereich Buchhaltung und Personalwesen tätig, heute ist sie im Ruhestand. Die Arbeit im Garten hatte für sie nie den Charakter einer Pflicht. „Für mich ist das Entspannung“, sagt sie. „Wenn ich im Garten bin, wird der Kopf frei.“ Die Natur, besonders das Grün, sei für sie ein wichtiger Ausgleich. Damals zum Beruf, aber auch heute noch.

„Am Anfang pflanzt man alles, was einem gefällt“

Vor ihrem Haus in Beindersheim pflegt sie einen kleinen Garten mit einer Größe von 50 Quadratmetern, zusätzlich bewirtschaftet sie einen zehnmal größeren Pachtgarten in Worms-Abenheim. Dort verbringt sie viele Stunden, oft mehrmals pro Woche. Im Laufe der Jahre habe sie viel gelernt. Auch durch Fehler, gibt sie zu. „Am Anfang pflanzt man alles, was einem gefällt“, sagt sie. Erst mit der Zeit entwickle sich ein Gespür für Struktur und Zusammenspiel der Pflanzen.

Diese Erfahrungen gibt sie heute auch über die Staudenfreunde weiter. Die Regionalgruppe Kurpfalz zählt rund 100 Mitglieder und ist Teil eines bundesweiten Netzwerks mit etwa 6000 Garteninteressierten. Ziel des Vereins ist es, die Vielfalt der Stauden zu fördern, und Wissen rund um naturnahe Gartengestaltung zu vermitteln.

Nicht nur optisch attraktiv, sondern auch ökologisch wertvoll

Die Aktivitäten sind vielfältig. Im Winter organisiert die Gruppe Vorträge mit Fachreferenten, die im Grünflächenamt in Frankenthal stattfinden. Im Sommer stehen Gartenbesuche und Exkursionen im Mittelpunkt. Sowohl private Gärten von Mitgliedern als auch öffentlich gestaltete Anlagen schauen sich die Gartenfans an. Ergänzt wird das Programm durch Pflanzentauschbörsen, bei denen Stauden weitergegeben oder versteigert werden. Vor rund zwei Wochen ging es für die zwanzigköpfige Fachgruppe „Helleborus“ (Nieswurz) vier Tage ins Elsass. Im Sommer steht ein Ausflug nach Freiburg in zwei Schaugärten an. Die Kapazität von 32 Plätzen ist ausgereizt, freut sich die Regionalgruppenleiterin. Bei den Aktionen können auch Gäste vorbeikommen, die noch kein Mitglied sind oder sich in anderen Regionalgruppen engagieren. „Es wäre natürlich sehr schön, wenn dann der eine oder andere auch Mitglied wird.“

„Uns geht es auch darum, wieder mehr Bewusstsein für Vielfalt zu schaffen“, sagt Link. Stauden seien nicht nur optisch attraktiv, sondern auch ökologisch wertvoll. Gerade in Zeiten zunehmender Versiegelung und Schottergärten sei das ein wichtiges Thema.

Herausforderung: Nachwuchs gewinnen

Als Leiterin der Regionalgruppe versteht sie ihre Aufgabe vor allem darin, diese Begeisterung weiterzugeben und Menschen zusammenzubringen. Unterstützt wird sie dabei von einem kleinen Team. Die Organisation der Veranstaltungen, die Kommunikation mit den Mitgliedern und die Planung des Jahresprogramms nehmen Zeit in Anspruch, auch wenn sich der Aufwand schwer in Stunden messen lässt.

Eine Herausforderung sieht Link vor allem in der Gewinnung von Nachwuchs. „Viele jüngere Menschen möchten sich nicht langfristig binden“, sagt sie. Dabei lebe ein Verein vom Engagement seiner Mitglieder. Trotzdem überwiegt für sie das Positive. Für Link ist die Arbeit mit Pflanzen nämlich mehr als ein Hobby. Sie ist eine Haltung. „Geduld, Aufmerksamkeit und die Freude an kleinen Entwicklungen“ prägen nicht nur ihren Garten, sondern auch ihr Engagement im Verein. Dass sie diese Begeisterung weitergeben kann und sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, ist für sie das Entscheidende. „Wenn jemand nach einem Treffen nach Hause geht und Lust bekommt, selbst etwas zu pflanzen, dann haben wir schon viel erreicht“, sagt sie.

Infos

gds-staudenfreunde.de/regionalgruppe-kurpfalz