Interview: Angehörige tragen zu einer schnelleren Genesung von Kranken bei. Doch viele Krankenhäuser, auch die Stadtklinik Frankenthal, haben in der Corona-Pandemie zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten eingeschränkte Besuchsregeln. Der Speyerer Pflegewissenschaftler Bernd Reuschenbach sieht das kritisch.

Herr Reuschenbach, was sind derzeit die Probleme von Menschen, deren Angehörige im Krankenhaus sind?

Angehörige, also Verwandte, und Zugehörige, also Freunde und Bekannte, sind für die Patienten eine wichtige Unterstützung. Leider werden deren Zugänge durch sehr unterschiedliche Regelungen beschränkt. Entweder sind die Besuchszeiten verkürzt oder sie liegen nur in den Abendstunden. Viele Krankenhäuser lassen Ausnahmen zu, die aber nicht klar kommuniziert werden. So kommt es, dass Angehörige öfter zu Hause bleiben, als es für den Patienten gut ist.

Wie genau sind die Besuchszeiten derzeit vom Gesetzgeber festgelegt?



Die