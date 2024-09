Der SV Studernheim hatte gleich zwei Gründe zu feiern: Vor 75 Jahren wurde der Sportverein gegründet, und seit 65 Jahren besteht seine Schützenabteilung. Am Samstag stand deshalb in der Eichwiesenhalle ein dreistündiger Festakt an. Für Aufsehen sorgte eine hohe Spende.

Gelb-Schwarz so weit das Auge reicht – die volle Halle war in den Vereinsfarben dekoriert. Während der SVS-Vorsitzende Alexander Riede in seiner Ansprache für das Ehrenamt warb,