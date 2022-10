Auf 572.000 Euro einschließlich der Baunebenkosten schätzt das Architekturbüro Boxheimer den Umbau der Heßheimer Verwaltungsstelle der Verbandsgemeinde (VG) Heßheim. Das ist vergangene Woche anlässlich der VG-Ratssitzung bekannt gegeben worden. Auf die Summe kommt das Büro, wenn außer der notwendigen Brandschutzverbesserung auch eine Kühlung des Gebäudes verwirklicht und die EDV-Verkabelung auf den neuesten Stand gebracht wird. „Somit können drei Maßnahmen zum gleichen Zeitpunkt durchgeführt und die Beeinträchtigungen für die Mitarbeiter auf ein Minimum reduziert werden“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. Beim Brandschutz muss nachgebessert werden, weil die offene Art, in der das Gebäude 2014 umgebaut wurde, nicht zulässig ist. Was die Klimatisierung betrifft, so ist eine Wärmepumpe auf dem Dach vorgesehen, mit der in der Übergangszeit auch geheizt werden könne.