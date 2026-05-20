Der 19-jährige Jan-Henrik Barth kehrt von der Musik-Olympiade mit Bronze zurück – schwärmt aber von einer Klarinette aus Zypern und erzählt von einem Lied über Zweifel.

Als Jan-Henrik Barth in Sopot auf der Bühne steht, bleibt kaum Zeit für Nervosität. Gerade erst hat er den Theorie-Test hinter sich gebracht, kurz darauf folgt das Vom-Blatt-Singen. Dazwischen Gespräche mit Jugendlichen, eine Stadtführung und immer wieder Musik. „Sobald ich da war, hatte ich keine Zeit mehr, Angst zu haben“, sagt der 19-Jährige heute und lacht. Am Ende kehrt der Heßheimer mit einer Bronzemedaille zurück. Doch der Wettbewerb allein ist für ihn gar nicht das Entscheidende. Viel wichtiger war ihm das gemeinsame Musizieren. „Jeder profitiert davon“, sagt Barth über die Olympiade. „Man hat niemandem irgendwas geneidet.“ Dass bei seiner Eigenkomposition ein Teilnehmer aus Zypern spontan Klarinette spielte, beschreibt er fast begeisterter als seine Auszeichnung.

Faszinierender Gesang aus Litauen

Bei der Musik-Olympiade trafen sich junge Musiker aus europäischen Ländern. Gefragt waren Theorie, Gehörbildung, Liedvortrag und eigene Kompositionen. Besonders beeindruckt haben Barth auch die musikalischen Traditionen anderer Länder wie mehrstimmiger A-cappella-Gesang und folkloristische Elemente aus Litauen. „Da habe ich einiges gelernt, was ich selbst mal ausprobieren kann“, erzählt er. Für Barth bedeutete die Teilnahme trotzdem zunächst vor allem eines: Überwindung.

„Gruselig“ sagt er über die Einladung zum Wettbewerb. Er erinnert sich noch an den Moment. Mitten während der Abi-Gala am Karolinen-Gymnasium bekam er eine Nachricht vom stellvertretenden Musikschulleiter Jawor Domischljarski. Am nächsten Tag fragte ihn dieser, ob er sich vorstellen könne, für die Städtische Musikschule bei diesem Wettbewerb anzutreten.

Es begann mit einem funkelnden Stern

„Ich sehe mich gar nicht als den perfekten Musiker im klassischen Sinne“, sagt Barth bescheiden. Er könne nicht makellos vom Blatt spielen und habe auch nicht für alles den theoretischen Hintergrund. Gerade deshalb sei die intensive Vorbereitung wichtig gewesen. Jeden Mittwoch traf er sich mit Flötistin Gabriele Knaus-Thoma. Dazu kamen Gehörbildungsstunden, Gesangunterricht und Proben. Zuhause arbeitete er sich durch Musikgeschichtsbücher und feilte an seinem eigenen Song „Our Generation“.

Dass Musik einmal einen so großen Teil seines Alltags einnehmen würde, war dabei keineswegs selbstverständlich. Angefangen hat alles im Kindergarten. Nach seiner Abschlussfeier hatte Jan-Henrik einen Ohrwurm von „Funkel, funkel, kleiner Stern“. Seine Mutter meldete ihn daraufhin im Kinderchor an. Später standen zuhause Instrumente herum – eine Gitarre, ein Keyboard – und Barth begann, darauf zu spielen.

Lied über unsere Generation

Zum festen Bestandteil seines Lebens wurde Musik erst während der Corona-Pandemie. „Da habe ich das Selbstbewusstsein gefasst, selbst Musik zu machen“, erzählt er. Der entscheidende Schritt kam 2023 mit der Schulband. „Da musste ich plötzlich regelmäßig üben“, sagt er. Heute füllen Chor, Bands, Unterricht und Proben große Teile seines Wochenplans. Mindestens zwei bis drei Stunden täglich investiere er in Musik.

Sein Song „Our Generation“, den er in Sopot präsentierte, entstand ohne Wettbewerbspläne. Über Wochen setzte sich Barth abends ans Klavier, spielte Akkorde, schrieb Textzeilen auf und entwickelte nach und nach ein komplettes Lied. Thematisch verarbeitet er darin Sorgen und Unsicherheiten seiner Generation. Internationale Krisen, politische Spannungen und der Umgang mit sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz hätten ihn beschäftigt. „Man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll, wenn man sich informieren will“, meint Barth. Im Refrain relativiert er diese düstere Stimmung zugleich wieder selbst. Frühere Generationen hätten schließlich ebenfalls schwierige Zeiten überstanden. Diese Mischung aus Unsicherheit, Ironie und Nachdenklichkeit zieht sich durch das gesamte Stück. Musikalisch orientiert sich Barth dabei an Punk- und Pop-Punk-Bands wie Nirvana oder Blink-182. Gerade deren Haltung imponiere ihm. „Man muss nicht perfekt sein, um Musik zu machen“, findet er.

Traum vom Auftritt beim Strohhutfest

Nach seinem Abitur will er ein Freiwilliges Soziales Jahr an seiner alten Schule machen; langfristig möchte er Musik auf Lehramt studieren. Und natürlich wird weiter musiziert. Mit der Musikschulband Arcade Bloom und der privaten Band Perzeptron arbeitet er bereits an neuen Liedern. „Vielleicht“, hofft er, „reicht es irgendwann für ein eigenes Album oder Auftritte beim Strohhutfest.“

Was er anderen Jugendlichen raten würde? „Versuchen, in irgendeine Band reinzukommen“, sagt Barth. Selbst wenn man am Anfang noch unsicher sei, entwickle man sich weiter. Entscheidend sei, gemeinsam Musik zu machen und Kontakte zu knüpfen.