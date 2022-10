Einen betrunkenen Mann, der mit seinem Pkw gerade vom Gelände einer Tankstelle in der Wormser Straße fuhr, hat am Mittwoch gegen 14.10 Uhr eine Zeugin der Polizei gemeldet. Wie die Beamten am Donnerstag berichteten, traf eine Streife den 59-Jährigen vor seiner Wohnanschrift in Bobenheim-Roxheim in seinem Auto sitzend an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei in Frankenthal sucht nach weiteren Zeugen: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.